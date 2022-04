Eventi: da Memorial Tramontin valori sportivi e solidarietà

Trieste, 25 apr - Lo sport è un linguaggio universale che unisce popoli, culture e generi attraverso il quale trasmettere non solo i valori sportivi ma anche quelli della sostenibilità ambientale. Insegnare il rispetto per l'altra squadra, significa nutrire e declinare comportamenti positivi anche in altri ambiti della vita fra i quali quelli verso l'ambiente. L'Amministrazione regionale apprezza eventi come quello che si è disputato in questa tre giorni anche per la capacità di coniugare la solidarietà alle caratteristiche di ogni sportivo: disciplina, impegno, correttezza, inclusione, gioco di squadra e sano spirito di competizione. È uno dei concetti espressi a margine delle premiazioni dell'ottava edizione del Memorial "Stefano Tramontin" di basket dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente oggi a Trieste. L'esponente della Giunta regionale ha ricordato l'impegno dell'Amministrazione regionale nel sensibilizzare il mondo dello sport sul tema della riduzione della produzione dei rifiuti anche con iniziative quali Tifo pulito, ispirata ai principi del rispetto per l'avversario e dell'ambiente che, nel caso di eventi che si svolgono nei palasport, significa promuovere l'adozione di comportamenti ecosostenibili sotto il profilo della diminuzione dei rifiuti da parte di spettatori ed atleti. L'impatto sull'ambiente delle manifestazioni sportive non può, infatti, essere sottovalutato. Nell'evidenziare come il Memorial sia un punto fermo del basket cittadino giovanile e nel rivolgere un plauso agli organizzatori, l'assessore regionale ha rimarcato l'importanza del binomio sport e ambiente che negli anni ha acquisito una rilevanza sempre maggiore. La manifestazione benefica, organizzata dall'associazione ICH-Sport&Events in collaborazione con Pallacanestro Trieste e con il sostegno degli amici di Stefano, rivolta ai giocatori della classe 2008 commemora un ragazzo dal coraggio innato, valorizza la pallacanestro giovanile e la beneficenza. Gli incassi provenienti da sponsorizzazioni e donazioni saranno infatti devoluti al Cro di Aviano. ARC/LP/pph