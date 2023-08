Eventi: Fedriga-Bini, turismo, sport e solidarietà fanno conoscere Fvg

Lignano, 3 ago - "Turismo, sport e solidarietà sono i fattori che caratterizzano la bella manifestazione organizzata da Christian Vieri e sui cui da tempo puntiamo per far conoscere e crescere ancora di più il nostro territorio. Nonostante il settore faccia registrare qualche difficoltà a livello nazionale, Lignano continua invece a ottenere risultati di rilievo per quanto riguarda le presenze anche grazie a iniziative di questa portata".

Questo il concetto espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dall'assessore al Turismo Sergio Emidio Bini che oggi hanno preso parte alla conferenza stampa dell'eBay Bobo Summer Cup 2023, l'appuntamento benefico ideato dall'ex centravanti della Nazionale Bobo Vieri in programma a Lignano Sabbiadoro dal 4 al 6 agosto.

Protagonista assoluto dell'evento la disciplina sportiva del momento: il padel con le sfide tra ex campioni di calcio e il torneo amatoriale aperto agli appassionati.

"Incentivare i cittadini a fare sport è un obiettivo fondamentale per chi amministra la cosa pubblica - ha ricordato Fedriga -. È molto importante infatti promuovere stili di vita sani, essenziali per fare prevenzione a livello sanitario ed estremamente utili sia per il singolo sia per la collettività".

"Dobbiamo poi ringraziare Vieri e gli organizzatori di questo evento per gli scopi benefici portati avanti - ha aggiunto il governatore -. Come accade in Friuli Venezia Giulia con il Burlo, è meritevole fare squadra per sostenere in questo caso la Fondazione Bambino Gesù. Parliamo di istituti pediatrici che ogni giorno sono impegnati nella ricerca, nell'assistenza e nell'aiuto alle famiglie che vivono momenti di forte difficoltà".

"Il Friuli Venezia Giulia sta spingendo con grande convinzione sulla promozione - ha sottolineato l'assessore Bini -. Queste iniziative contribuiscono a farci conoscere maggiormente non solo a livello nazionale. Sport e solidarietà è sicuramente un binomio vincente".

"L'edizione lignanese dell'eBay Bobo Summer Cup ha registrato numeri record per quanto riguarda le iscrizioni - ha affermato l'assessore al Turismo -. Media molto seguiti come Radio Kiss Kiss, Bobo Tv, Dazn e la Gazzetta dello Sport ci aiuteranno a diffondere le straordinarie bellezze di Lignano Sabbiadoro".

Nel corso della conferenza stampa il governatore Fedriga ha anche consegnato la maglia "Io sono Fvg" a Bobo Vieri con l'iconico numero 32. ARC/TOF/ma