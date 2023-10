Eventi: Fedriga, Capitaneria Porto parte dell'economia del mare

Il governatore ha partecipato alla celebrazione per il centenario della Capitaneria di Trieste Trieste, 6 ott - "Oggi si celebrano cent'anni di continuità e di quotidianità a servizio del Paese e della nostra comunità da parte della Capitaneria di porto e, ringraziando tutti gli uomini e le donne che ne fanno parte, non posso che augurare a questo Corpo altri cento anni di onorato servizio a favore dei cittadini" È con queste parole che il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha portato i ringraziamenti dell'intera comunità regionale alla Capitaneria di Porto di Trieste per il centesimo anniversario di fondazione, celebrato questa sera con il concerto del Conservatorio "Giuseppe Tartini", alla presenza, tra gli altri del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dell'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. Fedriga ha sottolineato che "la Capitaneria di porto è un pezzo importante dell'economia del mare, che trova uno dei suoi cuori proprio nell'impegno del Corpo per garantire la sicurezza della navigazione e dei trasporti marittimi". Il governatore ha quindi voluto ringraziare "la Capitaneria di porto per la comunione di intenti che ha saputo dimostrare con le altre istituzioni del territorio, che ha permesso di costruire una collaborazione solida e fruttuosa. Proprio questa capacità è una delle forze del nostro Paese che dovremmo consolidare perché è la chiave di volta che ci ha fatto superare momenti di crisi, dando vita a un'alleanza istituzionale volta a creare opportunità di crescita per il territorio e i cittadini". ARC/MA/pph