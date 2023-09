Eventi: Fedriga, Msc esempio sviluppo tecnologico e sostenibilità

Trieste, 4 set - "La Regione da tempo è impegnata nello sviluppo logistico di quest'area, investendo nel porto di Trieste, negli interporti e nei collegamenti ferroviari. Questa è una piattaforma fondamentale per il collegamento dell'intera Europa con il resto del mondo che stiamo supportando grazie a una straordinaria alleanza tra istituzioni e grandi player privati. Una scelta vincente che nel prossimo futuro darà nuove opportunità di crescita al nostro sistema". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la cerimonia di battesimo della Msc Nicola Mastro che nel corso dell'evento è stata presentata come la più grande ed efficiente nave portacontainer al mondo. "Questa è la migliore occasione per complimentarsi con Msc per la scelta strategica effettuata da questa realtà leader mondiale nei trasporti e nella logistica. È la dimostrazione che si possono tenere insieme sviluppo tecnologico, impresa e sostenibilità ambientale - ha sottolineato Fedriga -. Questa visione di lungo termine, che va presa ad esempio a tutti i livelli, è la migliore garanzia di crescita". Ispirata dal forte impegno di Msc per garantire un trasporto marittimo sempre più sostenibile, la costruzione di Msc Nicola Mastro rappresenta un nuovo punto di riferimento per i settori dell'ingegneria navale e dell'efficienza energetica. Nel corso della cerimonia è stato ricordato infatti che questa unità è in grado di ridurre in maniera significativa il livello di emissioni grazie alle moderne tecnologie ambientali presenti a bordo. Caratterizzata da un design all'avanguardia e dotata di una capacità complessiva pari a 24.116 Teu, la portacontainer appartiene a una nuova generazione di navi capaci di assicurare alle aziende di tutto il mondo, grazie ai servizi commerciali del Gruppo Msc, modalità di trasporto sempre più "green" lungo l'intera catena di approvvigionamento. ARC/TOF/ma