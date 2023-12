Eventi: Fedriga, Museo Carnico valorizza storia territorio

Il governatore all'inaugurazione della sala intitolata al fondatore Michele Gortani Tolmezzo, 16 dic - "Il Museo Carnico di Tolmezzo racconta e valorizza la storia di questo territorio e sta acquisendo negli anni una capacità attrattiva sempre più elevata. La nuova sala dedicata a Michele Gortani ha un grande valore per la documentazione storica che custodisce e diventa il cuore del Museo con le testimonianze del suo fondatore. Mi complimento con il presidente Aurelia Bubisutti e tutto lo staff per il lavoro sin qui svolto con zelo e passione, augurandomi che il percorso fin qui intrapreso prosegua e possa portare nuove opportunità di promozione". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga questa mattina a Tolmezzo, in occasione dell'inaugurazione della sala intitolata a Michele Gortani all'interno del Museo Carnico delle Arti popolari. L'iniziativa rientra nelle attività organizzate in occasione del 60esimo anniversario del Museo e, oltre al sostegno della Regione, gode dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica e del patrocinio del Senato e della Camera dei deputati. L'evento si è aperto con la proiezione del video "Michele Gortani, il geologo umanista", che racconta la storia del Museo e raccoglie le testimonianze legate alla vita del suo fondatore. Il video sarà parte integrante della nuova sala aperta al pubblico, inaugurata alla presenza di numerose autorità: tra queste il senatore Marco Dreosto, il sindaco di Tolmezzo Roberto Vicentini e il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini. Come ha sottolineato il governatore nel suo intervento, "la promozione del territorio deve passare attraverso la consapevolezza della comunità delle ricchezze che lo contraddistinguono e l'orgoglio nel farle conoscere su larga scala". ARC/PAU/pph