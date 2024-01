Eventi: Fedriga, un onore il riconoscimento ambassador cultura caffè

Trieste, 10 gen - "Rappresenta un grande onore ricevere il riconoscimento di ambassador della cultura del caffè di qualità, un'iniziativa meritoria portata avanti dalla famiglia Bazzara, sempre in prima linea nel promuovere la collaborazione e la necessità di fare rete fra i protagonisti di questo settore. Un'industria che riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico di Trieste e dell'intero Friuli Venezia Giulia". Lo ha affermato questa mattina a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga a margine della consegna della targa caratterizzata da una base in legno di faggio massiccio e dall'incisione "Ambassador committed to spreading the culture of quality coffee". Un riconoscimento già assegnato a oltre 50 personalità che nel tempo si sono distinte per l'impegno nella diffusione della cultura del caffè di alta qualità nell'ambito di "Trieste Coffee Experts", il summit biennale organizzato dalla Bazzara Espresso per dialogare insieme ad alcuni dei più importanti protagonisti del comparto caffeicolo e per individuare le migliori strategie per affrontare le nuove sfide del mercato. "Il caffè è senza dubbio una delle eccellenze del nostro Paese - ha sottolineato Fedriga -. È nostro compito operare con il massimo impegno per promuovere questo bene prezioso, grazie al quale Trieste e la nostra regione sono conosciute a livello globale". Al centro del colloquio, che ha visto la partecipazione del presidente della torrefazione triestina Franco Bazzara, accompagnato dai figli Andrea e Marco, rispettivamente sales manager e quality manager dell'azienda, il progetto di realizzare nel prossimo futuro a Trieste gli "Stati generali del caffè". ARC/TOF/pph