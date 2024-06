Eventi: Fedriga, visita giovani Niaf rafforza collegamento Fvg-Usa

Trieste, 20 giu - "Il consolidamento dei rapporti tra i Paesi non passa solo attraverso le diplomazie nazionali - che sono essenziali - o le opportunità di investimenti reciproci - a cui la Regione Friuli Venezia Giulia lavora intensamente - ma anche e soprattutto attraverso le persone: rafforzare il collegamento tra le democrazie occidentali, e in particolare tra Europa e Stati Uniti e Italia e Stati Uniti, è fondamentale in prospettiva futura e così la visita nel nostro territorio regionale di ragazzi che vogliono riallacciarsi all'origine delle loro famiglie non può che favorire questo percorso" . È la riflessione che il governatore Massimiliano Fedriga ha esposto ai giovani della Niaf (National Italian American Foundation) ospiti oggi a Trieste del Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione. La Niaf è un sodalizio senza fini di lucro che ha proprio lo scopo di promuovere la storia, la lingua e la cultura dell'Italia negli Usa e di fare da punto di riferimento per i circa 20 milioni di statunitensi che vantano origini italiane. "Il Friuli Venezia Giulia - ha detto Fedriga agli ospiti - è terra di incontro, di dialogo e di pace. Il ricollegamento con le proprie radici per le nuove generazioni delle comunità statunitensi di origine italiana non è semplice e richiede anni di impegno, ma è importantissimo per contribuire a costruire un modello di democrazie occidentali unito e coeso che possa, in prospettiva, resistere a un quadro internazionale dal quale dobbiamo attenderci ancora tensioni". Il governatore, al termine dell'incontro, ha ricevuto in dono un cappellino dai giovani della Niaf con i quali ha posato in alcune foto nell'atrio del Palazzo. I 24 ragazzi e ragazze, che hanno un'età compresa tra i 19 e i 21 anni, provengono da tutti gli Stati degli Usa e si tratterranno in Friuli Venezia Giulia fino al 29 giugno. ARC/PPH/gg