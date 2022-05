Eventi: Festa Orchidee mostra capacità Fvg di valorizzare peculiarità

A Osoppo felice combinazione tra natura e sociale



Trieste, 15 mag - La Festa delle Orchidee mette in vetrina Osoppo e i suoi tesori naturalistici e conferma che i nostri territori sono sempre più capaci di valorizzare l'incredibile ricchezza di peculiarità come, in questo caso, la crescita spontanea di numerosissime varietà di uno dei fiori più belli, per il quale prati e boschi dell'area osovana rappresentano un habitat speciale.



È il pensiero che l'assessore regionale alle Finanze ha portato alla manifestazione che raccoglie nel fine settimana l'interesse di visitatori e appassionati.



L'Amministrazione regionale plaude alla capacità degli organizzatori di abbinare la scoperta di una risorsa naturale come il fiorire di oltre trenta tipi di orchidee con il coinvolgimento sociale e culturale delle scuole, le visite guidate, gli approfondimenti di giardinaggio e mostre-marcato in cui trova spazio la solidarietà. Il territorio del Friuli Venezia Giulia si mostra così, questa la conclusione dell'assessore, in tutto il suo incredibile assortimento e al tempo stesso nella sua capacità di evitarne la dispersione, attitudine di cui il claim 'Io sono Fvg' - sintesi di paesaggio, cultura ed enogastronomia - è il manifesto. ARC/PPH