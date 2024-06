Eventi: Festa sport Basovizza è giornata di inclusione e integrazione

L'assessore alle Autonomie locali alla presentazione della seconda edizione dell'iniziativaTrieste, 3 giu - Il ringraziamento all'Asd Zarja per aver ospitato per il secondo anno consecutivo la "Festa dello sport in parallelo". L'importanza di un appuntamento sportivo che offre alle persone con disabilità l'occasione di vivere una giornata in allegria e spensieratezza mettendosi alla prova in numerose discipline. La forza della collaborazione tra le associazioni coinvolte nell'organizzazione, attraverso l'impegno dei tecnici che mettono a disposizione le proprie competenze per un fine di solidarietà.Sono, in sintesi, i concetti espressi oggi dall'assessore regionale alle Autonomie locali, presente al centro sportivo Zarja di Basovizza (Trieste) per la seconda edizione della "Festa dello sport in parallelo", manifestazione dedicata allo sport integrato patrocinata dalla Regione e organizzata dall'Asd Zarja assieme al Centro educazione speciale Trieste (Cest), Trieste Atletica e Compagnia arcieri Trieste.Oltre 70 i partecipanti di tutte le età e abilità e altrettanti i volontari e istruttori impegnati nella giornata, che prevede una serie di stage tra calcio, atletica, tiro con l'arco, difesa personale, hockey su prato, parkour e football americano con la possibilità per tutti di cimentarsi in ognuna di queste specialità.Come è emerso nel corso della conferenza stampa odierna, svoltasi alla presenza dei dirigenti delle società organizzatrici e di diverse autorità del territorio, la Festa dello sport rappresenta un'occasione perfetta per scoprire nuove passioni sportive, migliorare le proprie abilità o semplicemente per stringere nuove amicizie. L'obiettivo principale è di promuovere uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando la partecipazione sportiva e creando un ambiente inclusivo e stimolante per tutti. ARC/PAU/ma