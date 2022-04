Eventi: Fvg, con Mujalonga sul Mar vince voglia di partecipare

Trieste, 19 apr - Mujalonga sul Mar ha il merito di coniugare allo sport il valore della partecipazione, che in primo luogo significa riscoprire dopo l'emergenza pandemica la gioia e il piacere dell'aggregazione, non solo da un punto di vista della competizione agonistica ma anche della presenza di tanti giovanissimi con le loro famiglie.



Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia nel corso della presentazione della 19° edizione della Mujalonga sul Mar, organizzata da Trieste Atletica e che si svolgerà domenica 24 aprile nelle vie e nel lungomare della cittadina istroveneta. L'evento comprenderà, oltre alla competitiva di 10 km, anche la 'Family' e la 'MiniMuja'.



Come ha spiegato l'assessore regionale, quest'anno la corsa prevede la novità del percorso di gara che coprirà anche il centro storico di Muggia, il che in chiave turistica rappresenta un'opportunità per la promozione del territorio.



Dopo aver ricordato il momento non semplice dovuto al conflitto in Ucraina che vede impegnata la Regione nell'accoglienza dei profughi, l'esponente della Giunta regionale ha sottolineato l'importanza di manifestazioni come la Mujalonga sul Mar, in cui la partecipazione soprattutto di giovani conferisce energia nel rilanciare quella voglia di vita e quell'entusiasmo che per due anni sono stati repressi dal Covid. ARC/GG/pph