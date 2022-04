Eventi: Fvg, Mujalonga promuove stili di vita salutari e sostenibili

Muggia, 24 apr - 'Mujalonga sul mar' è una manifestazione preziosa perché promuove l'attitudine personale a uno stile di vita salutare e la propensione sociale alla sostenibilità. È il concetto espresso dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente al termine della 19esima edizione della manifestazione podistica che si è dispiegata stamani sul lungomare muggesano coinvolgendo in totale, tra percorsi competitivi e non, 1200 persone. L'assessore, che ha preso parte alla premiazione dei vincitori, he evidenziato l'adesione dell'organizzazione al programma regionale EcoFvg finalizzato alla promozione di buone pratiche ambientali anche per l'utilizzo dei rifiuti, in particolare della plastica, negli eventi che radunano atleti e pubblico. La corsa, come è stato rilevato dall'esponente della Giunta regionale, oltre a rappresentare una scelta e qualche volta un vero cambio di vita verso abitudini benefiche, è tra gli sport più sostenibili perché prevede un bassissimo utilizzo di mezzi di trasporto e un ridottissimo impatto ambientale. Inoltre, è stato osservato infine dall'assessore, le iniziative podistiche offrono, dopo tante clausure forzate, un'occasione per socializzare all'aria aperta, in particolare per le famiglie e per i più piccoli, come accaduto oggi nella Mujalonga, e uno stimolo per incuriosire verso lo sport chi non ha ancora messo le scarpe da corsa o da camminata veloce ai piedi. ARC/PPH/gg