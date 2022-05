Eventi: Fvg, Partita da Vincere bel segno della comunità sanvitese

Trieste, 23 mag - "La Partita da Vincere" è un grande esempio di solidarietà che convoglia la passione per lo sport nell'aiuto ai bambini che vivono situazioni di difficoltà.



È il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, ittiche e forestali e alla Montagna in occasione del triangolare di calcio benefico organizzato a San Vito al Tagliamento dall'omonima associazione e che si è disputato questo pomeriggio.



La Partita - come ha ricordato l'assessore - nacque nel 2013 per raccogliere fondi a favore di due bambini affetti la leucemia: quell'evento è diventato un progetto e un sodalizio che è presente con un impegno costante a favore del territorio, coinvolgendo glorie del calcio e chiamando in campo persone che sono guarite dalla malattia e che nello sport trovano una fonte di benessere e di vita sociale attenta ai bisogni degli altri.



La partita si ripete ogni anno ormai, è stata la considerazione finale del rappresentante della Giunta regionale, ed è il segno che la comunità sanvitese è sempre attenta e vitale quando si tratta di dare un mano. ARC/PPH