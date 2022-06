Eventi: Gibelli, Carniarmonie esempio sinergia tra operatori culturali

Nella kermesse anche molti giovani talenti Udine, 20 giu - "Eccellenza, alta qualità e tante novità. Ma anche collaborazione e sinergia tra diverse importanti realtà della nostra regione e coinvolgimento di giovani artisti che lavoreranno al fianco di colleghi con più esperienza, supportati quindi nella loro crescita professionale. Tutto questo è Carniarmonie, una manifestazione che dimostra ancora una volta come il tessuto culturale del Friuli Venezia Giulia sia vivace e parte integrante della comunità". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, intervenuta alla presentazione di Carniarmonie 2022, a cura della Fondazione Luigi Bon, tenutasi nella sede di Udine della Regione alla presenza del direttore artistico Claudio Mansutti, dei referenti delle associazioni delle realtà che collaborano all'organizzazione dei 43 concerti in calendario in 29 comuni, e dei delegati dai sindaci dei Municipi di Tolmezzo (capofila del progetto artistico) e di Raveo. "Una manifestazione di ampio respiro e alta qualità che ormai, giunta alla 31esima edizione, è diventata felicemente tradizionale - ha rimarcato l'assessore regionale alla Cultura -. Carniarmonie è costellata da una serie di appuntamenti pensati, progettati e coccolati per far vivere bene e dare bellezza. Mai come in questo momento diventa importante permettere alle persone di trascorrere serenamente un periodo a dir poco complesso". "Tutte le realtà che concorrono all'organizzazione di questa manifestazione hanno dimostrato di saper produrre cultura anche nel difficile biennio della pandemia, con un occhio attento alla stabilità del proprio bilancio, con il supporto della Regione e utilizzando uno strumento importante quale l'Art Bonus; quest'ultimo, d'ora in avanti, diventerà fondamentale per consentire agli operatori culturali di continuare con la loro attività. Arte e cultura, lo ricordo, producono non solo bellezza ma anche ricchezza economica" ha sottolineato infine Gibelli. La rassegna si inaugura nella pieve di Santa Maria Annunziata di Socchieve, sabato 25 giugno alle 20.30. Tra gli eventi più attesi, dalla scena jazz il concerto di "The Swingles, il 21 luglio al teatro Candoni di Tolmezzo (unico evento a pagamento di tutti i 43 in programma). Gli artisti che si esibiranno arrivano da tutto il mondo, in particolare dell'Europa e dal Friuli Venezia Giulia. ARC/PT/al