Eventi: giusto ricordare Finanzieri uccisi da titini perché italiani

L'assessore all'Ambiente alla Foiba di Basovizza per la commemorazione per i caduti del maggio 1945Trieste, 3 mag - La cerimonia odierna alla Foiba di Basovizza è particolarmente significativa perché ricorda l'eccidio di 97 finanzieri trucidati e infoibati, per il solo fatto di essere italiani e in divisa, dagli uomini del maresciallo Tito durante l'occupazione subita dal territorio triestino. Una tragedia troppo a lungo taciuta e oggi resa giustamente nota, come testimonia la presenza di numerose scolaresche di tutta Italia in visita alla Foiba di Basovizza.È questo, in sintesi, il pensiero espresso dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente a margine della cerimonia in memoria dei 97 finanzieri prelevati dalla Caserma di via Campo Marzio a Trieste il 2 maggio 1945 dal IX Corpus dell'Esercito Jugoslavo e il giorno successivo infoibati, svoltasi questa mattina al Monumento nazionale della Foiba di Basovizza.L'esponente della Giunta ha inoltre rimarcato la necessità di ricordare il passato senza odio per guardare a un futuro di pace e fratellanza tra popoli. In tale ottica è necessario evidenziare come ancora oggi in alcune zone dell'area triestina, anche in prossimità della foiba, vengano esposti, all'approssimarsi del primo maggio, simboli e bandiere che non celebrano la Festa dei lavoratori ma l'inizio dell'occupazione di Trieste da parte delle forze slavo-comuniste di Tito che, a guerra finita, ha mietuto migliaia di vittime innocenti. Un periodo oscuro e sanguinoso della storia del capoluogo regionale che ormai appartiene al passato come l'ideologia titina. ARC/MA