Eventi: Go!2025 occasione storica per Friuli Venezia Giulia

Udine, 8 apr - Un invito agli studenti per coinvolgerli nel percorso verso 'Go!2025: Nova Gorica e Gorizia capitale della cultura europea 2025' creando occasioni di incontro per raccogliere il loro punto di vista. Un'attenzione ai giovani in qualche modo dovuta visto che saranno proprio loro i fruitori delle scelte che gli amministratori pubblici decidono di compiere oggi.



E' il messaggio che l'assessore regionale alle Finanze ha voluto portare in videoconferenza al penultimo appuntamento del festival organizzato dal Movimento studentesco per l'organizzazione internazionale (Msoi) Gorizia che si è incentrato su Go!2025 e a cui ha preso parte, fra gli altri, Paolo Petiziol presidente del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect).



L'esponente della Giunta ha rimarcato la valenza culturale del riconoscimento e le opportunità di promozione e di sviluppo per l'intero territorio con ricadute non solo socio-culturali, ma anche economiche e in termini di visibilità. Un momento storico che Gorizia e il Friuli Venezia Giulia stanno vivendo e che nasce da una profonda collaborazione fra le due città supportata anche dai fondi delle programmazioni europee.



Per l'assessore, aver conquistato il titolo è un'occasione per dimostrare ancora di più a livello internazionale il valore dei nostri territori incastonati nel cuore dell'Europa. Chi amministra temporaneamente il bene pubblico ha il dovere di fare scelte lungimiranti e di portare avanti quella cultura mitteleuropea che ha la sua culla nel nostro territorio.



Un passaggio del suo intervento ha riguardato i giovani che devono proseguire a rendere sempre più fertile la collaborazione fra le due comunità che si è arricchita ancora di più quando i confini sono venuti meno, trovando nei fondi europei nuove occasioni di crescita comune.



Questo percorso, secondo l'esponente della Giunta del Fvg, deve inorgoglire anche i giovani, custodi della memoria e protagonisti del passaggio di testimone fra le generazioni, che hanno il compito di approfondire i temi storici e di attualità, oltre che di costruire relazioni internazionali sempre più stabili e orientate a preservare la pace. ARC/LP/gg