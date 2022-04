Eventi: governatore Fvg premiato con la Rosa d'Argento

Trieste, 25 apr - Soddisfazione è stata espressa dal governatore del Friuli Venezia Giulia per aver ricevuto la Rosa d'Argento, riconoscimento che assieme alla Rosa di Cristallo viene conferito da Confcommercio Trieste, in collaborazione con diverse altre realtà del territorio, per tributare un pubblico plauso a quanti hanno raggiunto risultati importanti sotto il profilo imprenditoriale, professionale, istituzionale, dell'impegno sociale e sportivo contribuendo a dare lustro alla città.



Il premio è stato assegnato al governatore per essere stato un interlocutore attento, disponibile e pronto al dialogo, ricettivo alle esigenze del Terziario che rappresenta uno dei motori economici e occupazionali del Fvg, in particolare nel periodo più acuto della pandemia quando ha dimostrato una pronta attenzione verso i cittadini e il tessuto produttivo.



Un grazie sincero quello espresso dal presidente del Friuli Venezia Giulia che ha voluto condividere simbolicamente la Rosa d'Argento con tutta la Giunta regionale che si è dimostrata sempre unita nell'affrontare lo straordinario periodo di emergenza adottando misure tangibili a supporto della comunità e del tessuto imprenditoriale.



Parte del riconoscimento, per il governatore, deve essere ascritto anche al grande impegno delle imprese che in questi anni difficili sono state resilienti. Gli imprenditori hanno saputo superare momenti estremamente difficili anche in lockdown riuscendo a traghettare le aziende verso la ripartenza.



La consegna è avvenuta in occasione dell'iniziativa "Buon Anno Trieste? la ripartenza!" al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Politeama Rossetti, giunta alla 40ma edizione che ha previsto la consegna delle tradizionali Rose d'Argento anche a Marco Confalonieri, direttore di Pneumologia all'ospedale di Cattinara, con la Rosa d'argento e al campione paralimpico di tennis tavolo, il diciottenne Matteo Parenzan, con quella di Cristallo.



Il governatore ha plaudito alla scelta di devolvere in beneficenza i proventi della serata alla raccolta fondi promossa dalla Caritas diocesana di Trieste a sostegno della popolazione ucraina e alle attività di supporto che Amar Fvg, l'associazione per le malattie respiratorie, svolge a supporto del reparto di Pneumologia dell'ospedale di Cattinara. ARC/LP/pph