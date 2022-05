Eventi: governatore, valori democrazia antidoto a sfiducia istituzioni

Trieste, 26 mag - La consegna di questi importanti riconoscimenti della Repubblica italiana a cittadini che si sono distinti nell'aiuto alla nostra comunità anche in momenti di grave difficoltà, come quelli trascorsi durante l'emergenza pandemica, ci deve spingere a fare una seria riflessione sul valore profondo del nostro sistema democratico. Queste persone rappresentano infatti il miglior esempio di salvaguardia delle fondamenta della nostra società.



Lo ha affermato questa mattina il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia nel corso della cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana che si è tenuta nel Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo.



Una parte della popolazione del nostro Paese, in modo inspiegabile e illogico, non si riconosce più in quei processi e in quei diritti che sono alla base della democrazia occidentale, dimostrando invece - ha sottolineato il governatore - una forte sfiducia verso le istituzioni.



Di fronte a tutto questo non possiamo voltarci dall'altra parte, sostenendo in modo semplicistico che queste persone stanno sbagliando. Le istituzioni non possono avere un atteggiamento passivo. Non dobbiamo consentire - ha aggiunto - che vengano negate le battaglie combattute nel passato per garantire democrazia, libertà e benessere ai nostri cittadini.



Nel corso del suo intervento il governatore ha ricordato che per modificare questo stato di cose non esistono soluzioni facili e ricette precostituite. Insieme occorre riaffermare il senso di appartenenza all'alveo dei sistemi democratici. Chi ha dei dubbi non va accusato bensì - ha precisato in conclusione il governatore - va accompagnato in questo percorso, presentando chiaramente la verità dei fatti, come accaduto recentemente con chi negava l'esistenza e la pericolosità del Covid-19. ARC/RT/pph