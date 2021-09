Eventi: Gusti Off conferma vitalità e rilancio di Gorizia

Gorizia, 8 set - La soddisfazione di vedere come Gorizia, attraverso Gusti Off, dimostri e confermi quella vitalità e quello spirito di ripresa messi in luce in occasione dell'aggiudicazione assieme a Nova Gorica del titolo di Capitale europea della Cultura 2025.Questo il concetto espresso oggi a Gorizia dall'assessore regionale alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia nel corso della presentazione di "Gusti Off! Tutti i sapori della Mitteleuropa", evento enogastronomico che si terrà nel capoluogo isontino da giovedì 23 a domenica 26 settembre con 60 stand da Austria, Slovenia, Francia e Italia.Come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale, aver organizzato la manifestazione seguendo al massimo livello le misure di sicurezza da un punto di vista sanitario rappresenta un valore aggiunto affinché la partecipazione delle persone avvenga, a garanzia della salute di tutti, in maniera rispettosa delle regole previste per la prevenzione al contagio da Covid.Altro punto di forza di Gusti Off, secondo il rappresentante dell'Esecutivo, è quello essere stati capaci di proporre, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, un'offerta di respiro internazionale ispirata alla cucina europea.L'evento, come ha spiegato l'assessore, si inserisce in una fase di forte ripresa del settore turistico per il Friuli Venezia Giulia: numeri record che superano addirittura quelli pre-Covid del 2019. Un trend positivo che ha trovato impulso anche dagli oltre 100 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per il comparto: a partire dai fondi per l'ammodernamento degli impianti e delle strutture ricettive, in attesa della prossima fase di investimenti legata alla programmazione comunitaria e al Piano nazionale di ripresa e resilienza.In sostanza, una regione che sta correndo, grazie a un'iniezione strategica di risorse e allo snellimento delle procedure burocratiche, affinché i progetti si trasformino il prima possibile in fatti. ARC/GG/al