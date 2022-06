Eventi: ItinerAnnia celebra ricchezza e varietà Bassa friulana

San Giorgio di Nogaro, 2 giu - Un ritorno che infonde speranza nella ripresa economica di un'intera area.



Questo il messaggio che l'assessore regionale alle Infratrutture ha portato all'apertura ufficiale di ItinerAnnia, evento che da oggi a domenica animerà il centro storico di San Giorgio di Nogaro.



La manifestazione, dopo due anni di stop causa pandemia, torna per celebrare la ricchezza e la varietà di un territorio che ha saputo esprimere un'economia industriale, agricola, artigianale e commerciale, dove le infrastrutture sono state lo snodo della crescita e dello sviluppo.



Con la manifestazione sono tornati anche i premi Itinerannia 2022 che in questa edizione sono stati conferiti all'azienda MontVert Acquaponica FVG, alla campionessa olimpica Mara Navarria, alla pallavolista Sofia D'Odorico e alla schermitrice medaglia d'oro alle Universiadi 2019, Michela Battiston. I premi sono stati consegnati durante la cerimonia nella barchessa di Villa Dora dove poco prima era giunta la parata inaugurale accompagnata dalla nuova banda comunale di San Giorgio di Nogaro che ha visto sfilare autorità e associazioni sportive.



Il calendario degli eventi è articolato tra incontri, mostre, stand enogastronomici nella tradizione di ItinerAnnia che, nata nel 2002, è stata concepita per rappresentare le eccellenze che caratterizzano il territorio, valorizzando la varietà delle aziende industriali e artigianali e la ricchezza degli aspetti naturalistici, enogastronomici e culturali della Bassa friulana. ARC/SSA/ep