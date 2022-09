Eventi: Its, eccellenza Trieste che si apre a beneficio di tutto Fvg

Trieste, 1 set - Its è un'eccellenza di Trieste che è divenuta patrimonio dell'intero Friuli Venezia Giulia grazie alle capacità dei suoi organizzatori e al costante e strutturato sostegno garantito dalla Regione a questo contenitore creativo.È questo, in sintesi, il concetto espresso durante la presentazione della ventesima edizione dell'International talent support dall'assessore regionale al Lavoro, che ha evidenziato come oltre all'evento in sé Its rappresenti un'eccellenza anche per il grande patrimonio culturale raccolto nell'arco di 20 anni che diventerà, all'interno dei locali della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, luogo di formazione, esposizione e trasmissione culturale.L'edizione 2022 di Its, che si terrà il 9 e 10 settembre nella sua storica location al Salone degli Incanti nel cuore di Trieste, fungerà da trampolino di lancio per l'anteprima della Its Arcademy, svelando ai partecipanti la manifestazione "The First Exhibition: 20 years of contemporary fashion evolution", la mostra che gode del patrocinio del ministero dei Beni culturali e sarà aperta al pubblico a primavera del 2023.L'assessore ha evidenziato che Trieste in questi giorni vive da un lato l'avvicinarsi di un grande evento come Its, ma dall'altro deve affrontare la grave crisi di Wartsila. Its ha saputo trasmettere una lezione importante alla società moderna caratterizzata da velocità e, a volte, superficialità: costruire un sogno, oltre a richiedere capacità e perseveranza, necessita di tempo. Oggi Trieste e il Friuli Venezia Giulia hanno compreso l'importanza di Its, che si consoliderà con la nascita di quello che non sarà solo un museo, ma un punto di contatto e confronto con un mondo di talenti che è ormai di tutta la regione.L'internazionalità di Its si è ampliata come è avvenuto per quella del capoluogo regionale, ha precisato l'esponente della Giunta, e oggi la regione ha la possibilità di decidere ed essere protagonista del proprio futuro piuttosto che rinchiudersi in sé stessa.Alla presentazione dell'evento hanno partecipato, oltre agli organizzatori di Its, anche il vicesindaco di Trieste, il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste e i rappresentanti degli sponsor e dei sostenitori della manifestazione, tra cui le Assicurazioni Generali. ARC/MA/gg