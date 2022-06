Eventi: per Regione teatro Verdi Pn è motore della cultura locale

"L'estate continua" ospitata anche in montagna promuove luoghi e valorizza comunità



Pordenone, 9 giu - Il teatro Verdi di Pordenone, e in generale il mondo culturale del Friuli occidentale, ha capito quale sia il valore e l'importanza che riveste la socializzazione della cultura, intesa come veicolo per far crescere l'intero territorio. L'istituzione cittadina è diventata un punto di riferimento e motore culturale dell'intera comunità che ruota attorno al teatro, uscendo dalla città e raggiungendo luoghi come le vallate di questa parte della regione, valorizzandone le peculiarità e fornendo un servizio alla popolazione del luogo.



Così gli assessori regionali alla Cultura e alla Montagna hanno sintetizzato oggi il loro intervento nel corso della conferenza stampa svoltasi a Pordenone durante la quale sono stati presentati tre importanti appuntamenti organizzati dal teatro Giuseppe Verdi. Nell'ambito del programma "L'estate continua" sono stati illustrati i dettagli del Concerto per la pace previsto per il 25 luglio che vedrà sul palco pordenonese l'orchestra e il coro del teatro comunale di Bologna condotti dalla direttrice ucraina Oksana Lyniv. Dal 31 luglio invece prenderà il via il "Progetto montagna" con alcune rappresentazioni teatrali previste nelle valli pordenonesi con la collaborazione del Club alpino italiano e infine la presenza residenziale a Pordenone della Gustav Mahler Jugendorchester che seleziona e raggruppa i migliori giovani musicisti europei.



L'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia ha voluto porre in risalto l'importante funzione che i teatri di provincia possono avere in Italia quale motore per la crescita culturale di un territorio. In questo senso ha evidenziato il ruolo che il Verdi di Pordenone ha assunto nel tempo, grazie anche a un substrato molto fertile che nella Destra Tagliamento ha permesso la nascita e la crescita di diverse iniziative di spessore. L'assessore ha ricordato inoltre come in una regione ricca culturalmente come la nostra e con produzione che spaziano in tutti i campi, sia necessario però compiere ancora un passo in avanti attraverso il sostegno a quelle realtà che necessitano di compiere ancora uno step per poter raggiungere la piena maturità. In questo senso - è stato ricordato - il teatro Verdi è una di quelle istituzioni che sa fare sistema, dando il proprio contributo per far compiere un salto di qualità alla produzione culturale della Destra Tagliamento.



In videocollegamento era presente alla conferenza stampa anche l'assessore regionale alla Montagna Stefano Zannier, il quale si è complimentato con il presidente del teatro Verdi per aver voluto dedicare, grazie anche alla collaborazione con il Cai, una parte della programmazione estiva al territorio montano pordenonese. In particolare, il cartellone prevede quattro appuntamenti che coinvolgeranno la Val d'Arzino la Valcellina e la Val Tramontina con un concerto e tre rappresentazioni teatrali. Nel suo intervento l'esponente dell'Esecutivo ha voluto rimarcare l'importanza di queste iniziative culturali in zone di montagna in quanto arricchiscono la vita dei residenti, dando così un segnale di attenzione nei confronti di quelle aree della regione che stanno soffrendo sempre più lo spopolamento.



Inoltre, l'assessore ha evidenziato come le zone montane del Friuli Venezia Giulia abbiano grandi potenzialità di sviluppo per il pregio naturalistico dei luoghi, i quali potrebbero essere ancor più valorizzati grazie ad eventi come quelli messi in calendario dal teatro Verdi di Pordenone. ARC/AL/ma