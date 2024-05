Eventi: Regione, associazione Carabinieri sempre a fianco cittadini

L'assessore alla Sicurezza ha partecipato alla cerimonia per i 100 anni della sezione di Trieste Trieste, 11 mag - Il ringraziamento dell'Amministrazione regionale alla sezione di Trieste dell'Associazione nazionale Carabinieri, sempre a fianco delle istituzioni e dei cittadini. Il contributo, infatti, di chi ha indossato la divisa, in termini di competenza e di esperienza, nelle emergenze e nella gestione degli eventi è una vera garanzia per le comunità del territorio.Questo il concetto espresso oggi a Trieste dall'assessore regionale alla Sicurezza che ha partecipato, in rappresentanza del governatore, alla cerimonia che si è tenuta in piazza dell'Unità d'Italia per i cento anni della sezione triestina dell'Associazione nazionale Carabinieri. Tra le autorità presenti, oltre al sindaco di Trieste, anche l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente.Come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale, per i cittadini l'Arma rappresenta sempre un presidio di sicurezza, specialmente nelle aree più periferiche, dove la caserma dei carabinieri è un punto di riferimento per i cittadini attraverso il quale lo Stato manifesta attivamente la sua presenza.È ammirevole, come ha aggiunto l'assessore, la scelta di coloro i quali, una volta congedati, decidono di continuare a servire la collettività mettendo a disposizione delle altre persone la propria professionalità.Infine, come ha concluso l'assessore, i Carabinieri sono portatori di valori che fortificano il senso civico e il senso di appartenenza. Qualità e sentimenti preziosi, in un momento nel quale i conflitti internazionali rischiano di creare tensioni anche nel nostro Paese. ARC/GG/pph