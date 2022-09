Eventi: Regione, attività Galateri di Genola lustro per Trieste e Fvg

Trieste, 16 set - La professionalità, la passione e l'attaccamento dimostrato da Gabriele Galateri di Genola per questo territorio negli undici anni al vertice del Gruppo Generali e non solo hanno dato grande lustro a Trieste e all'intero Friuli Venezia Giulia.



Questo il pensiero del governatore del Friuli Venezia Giulia a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza a Gabriele Galateri di Genola che si è tenuta questa mattina nella sala del Consiglio del Comune di Trieste.



L'importante riconoscimento è stato attribuito in segno di gratitudine e apprezzamento per le indubbie qualità gestionali dimostrate alla guida di Generali, una delle realtà storiche assicurative che, nate a Trieste, sono ora note a livello internazionale e portano alto nel mondo il nome della città capoluogo di Regione.



Per il governatore questa grande realtà è parte integrante della storia di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. Gabriele Galateri di Genola, come è stato evidenziato, ha lavorato intensamente affinché questo legame si intensificasse nel presente e mettesse radici anche nel futuro.



La presenza di Generali permette infatti alla Regione di erogare servizi sempre migliori ai cittadini. Più imprese di livello nazionale e internazionale, questa la conclusione del governatore, investono su questo territorio, decidendo di avere qui la propria sede, più risposte efficaci è possibile garantire a tutte le persone. ARC/RT/pph