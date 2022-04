Eventi: Regione, azzurri hockey a Pontebba segnale di rilancio

Trieste, 28 apr - Rivedere gli azzurri di hockey su ghiaccio nella nostra regione dopo quasi dieci anni è un bel segnale che va nel segno della ripresa a pieno delle attività dopo l'emergenza pandemica. Un'opportunità di visibilità e di prestigio che il Friuli Venezia Giulia e Pontebba sapranno cogliere.Questo il concetto espresso oggi a Pontebba dall'assessore regionale alle Finanze in occasione della partita di hockey su ghiaccio della Nazionale italiana contro la rappresentativa della Slovenia.Come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale, ricordando che la nazionale sarà di nuovo in scena al Palaghiaccio Claudio Vuerich anche venerdì contro la Francia, per gli appassionati della regione questa è un'occasione di assistere a due test match di livello in preparazione del Mondiale di Helsinki.La partita di stasera e quella di domani, come ha spiegato l'assessore, rappresentano anche una tappa in vista di Eyof 2023 (European youth olympic festival), l'evento che si terrà in regione, nell'ottica di un Friuli Venezia Giulia proiettato anche nello sport verso un ruolo di protagonista sul piano europeo.Infine l'assessore ha ringraziato gli organizzatori per aver creduto nel ritorno della Nazionale di hockey su ghiaccio in Friuli Venezia Giulia con l'auspicio che questa presenza si ripeta anche in futuro per consolidare questo rapporto rinnovato tra la regione e gli azzurri. ARC/GG