Eventi: Regione, bene riqualificazione campo basket di Valmaura a Ts

Trieste, 19 apr - Apprezzamento e congratulazioni per la riqualificazione del campo di basket all'aperto nel comprensorio Ater di Valmaura completamente rimesso a nuovo e ridipinto dalla Pallacanestro Trieste sono stati espressi dagli assessori regionali alle Autonomie locali e alla Difesa dell'ambiente.Il taglio del nastro, cui hanno preso parte i due rappresentanti dell'Esecutivo, ha avuto luogo nel pomeriggio ed è stato seguito da un momento di festa e da una partita di basket inclusivo.Con la società biancorossa hanno collaborato la Fondazione Pietro Pittini e la parrocchia della Beata Vergine Addolorata con il supporto di Edilmaster e dell'Aps Oltre Quella Sedia.Da parte dell'assessore alle Autonomie locali è stato evidenziato il fatto che la Pallacanestro Trieste non sta semplicemente investendo nello sport agonistico ma vuole anche donare qualcosa alla città, mentre l'assessore alla Difesa dell'ambiente ha insistito sulla necessità di riportare i giovani di tutti i rioni negli oratori, ricreatori e campetti sportivi pubblici e di coinvolgere a questo scopo in prima persona gli atleti di successo perché facciano da esempio da emulare.Al taglio del nastro, insieme a varie autorità, sono intervenuti gli stessi giocatori della Pallacanestro Trieste. Numerosi ragazzini hanno potuto testare i nuovi tabelloni, che sono stati montati oggi, dopo che si era asciugata del tutto la vivace pitturazione del playground, immerso in una zona popolare di Trieste densamente abitata. ARC/PPH/gg