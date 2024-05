Eventi: Regione, Biker festival è vetrina per il Friuli Venezia Giulia

Lignano Sabbiadoro, 10 mag - Il festival motoradunistico a Lignano Sabbiadoro, anche per l'edizione 2024, si contraddistingue per il suo respiro internazionale e l'ampio ventaglio di proposte che il settore offre. Grazie alla visibilità in grado di dare alla regione, la manifestazione rientra a pieno titolo tra i grandi eventi del Friuli Venezia Giulia.È la sintesi dell'intervento dell'assessore regionale al Turismo alla presentazione della 38^ edizione del Biker fest international (Bfi), in corso fino al 12 maggio 2024, a Lignano Sabbiadoro. L'esponente della Regione ha espresso un ringraziamento ai numerosi espositori e agli organizzatori che hanno portato anche quest'anno il festival motoradunistico nella località balneare, trasformandola nella "capitale" internazionale delle due ruote. Si tratta di una delle manifestazioni più importanti d'Europa, che dal 1987 accoglie centinaia di migliaia di amanti del settore a cui presenta le migliori moto personalizzate dai maggiori preparatori internazionali.L'assessore ha ricordato la crescita delle presenze turistiche a Lignano Sabbiadoro nei primi tre mesi dell'anno (+29,2%), un dato che fa ben sperare per una stagione estiva che registra già un importante aumento delle prenotazioni rispetto all'anno scorso, grazie a un'offerta di qualità e di grandi eventi come il Biker fest, che contribuisce a incrementare il flusso turistico verso la regione ampliando le molte proposte offerte dal territorio.La capacità attrattiva del Friuli Venezia Giulia e le imminenti feste comandate austriache, secondo il rappresentante regionale, fanno prevedere un maggio da record di presenze a Lignano Sabbiadoro.Nel dettaglio, uno dei pilastri dell'evento resta il Custom bike show, unica data italiana dell'Amd world championship of custom bike building e round finale dell'italian motorcycle championship (Imc), il campionato italiano dedicato alle moto personalizzate con un montepremi che supera i 10mila euro.La Bfi ospita l'area demo ride più grande d'Europa con la presenza in forma ufficiale delle più importanti case motociclistiche (oltre 4mila i test drive effettuati nel corso dell'edizione 2024); l'area off road dedicata al fuoristrada su quattro ruote e alle gare di ape cross, Garden tractors e moped elaborati; i moto tour per scoprire le bellezze del Friuli Venezia Giulia; le varie proposte di musica rock con oltre 12 concerti; il pin up contest con decine performer; 15 cucine etniche per gustare sapori internazionali.All'insegna della mobilità del futuro, l'area e-Mobility village offre al pubblico la possibilità di testare gratuitamente i veicoli a 2 e 4 ruote elettrici e ibridi, partendo dai monopattini, passando per moto ed e-bike, fino ad arrivare alle auto di ultima generazione.A completare il weekend i V8 della 29esima U.S. car reunion, il primo raduno italiano di auto made in Usa con circa 400 vetture a stelle e strisce e il grande spettacolo della maxi-parata per le vie della città. ARC/LP/ma