Eventi: Regione, cent'anni Villa traguardo di sport e coesione sociale

Trieste, 25 mar - I cent'anni del Villa sono un traguardo prestigioso e importante non solo sotto il profilo del valore sportivo ma anche e soprattutto per il significato che hanno sotto il profilo della coesione sociale del territorio carnico e rappresentano una buona premessa per costruire un altro secolo di successi.



È il messaggio che la Regione ha espresso, attraverso l'assessore alle Finanze, in occasione della festa per i cent'anni della squadra di calcio di Villa Santina, che milita nella prima categoria nel campionato carnico, vero e proprio unicum dilettantistico della Figc.



L'impegno della società Villa nel settore giovanile e la grande partecipazione delle famiglie, riscontrata anche nella celebrazione odierna, hanno trovato riscontro nell'investimento della Regione che - è stato ricordato - ha previsto nella legge di Stabilità risorse specifiche per l'adeguamento e il sostegno ai costi energetici degli impianti sportivi carnici, con una dotazione di 135mila euro in tre anni assegnata, quale capofila, alla locale Comunità di montagna.



Come ha osservato l'assessore, il supporto della parte pubblica è uno stimolo a proseguire nelle migliori condizioni un'attività di così lunga durata, che ha visto il Villa unica società ad aver disputato tutte le edizioni del campionato carnico. ARC/PPH