Eventi: Regione, clima di grande collaborazione per tappa Giro in Fvg

L'assessore alla Protezione civile in riunione con i sindaci per l'organizzazione della Mortegliano-Sappada Trieste, 8 mag - Una riunione organizzativa, contraddistinta da un clima di grande collaborazione, con i sindaci e i volontari di protezione civile dei Comuni per un appuntamento sportivo molto atteso come quella della 'tappa della rinascita' del Giro d'Italia 2024, così definita in considerazione dei danni causati dal maltempo dello scorso anno nel Medio Friuli e a Mortegliano in particolare, da dove partiranno i ciclisti.Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alla Protezione civile a margine della riunione che si è tenuta a Palmanova nella sala ottagonale della sede della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia con i sindaci dei Comuni coinvolti dalla tappa del Giro d'Italia del 24 maggio, che partirà da Mortegliano per concludersi a Sappada.Come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale, in questi momenti operativi torna il ricordo della passione e della competenza del compianto Enzo Cainero e di quello che ha rappresentato per il Giro d'Italia in tanti anni di organizzazione di tappe della corsa in Friuli Venezia Giulia.L'assessore si è poi soffermato sull'opportunità, ribadita anche oggi ai sindaci, di visibilità internazionale offerta al territorio dall'evento, che può vantare una vasta audience visto il numero di appassionati che segue il Giro sui canali televisivi italiani ed esteri.