Eventi: Regione, con 'Yes' sport e solidarietà per vincere insieme

Trieste, 25 set - Il merito di aver coniugato lo sport con la solidarietà, con il fine di aiutare gli altri fortificando quello spirto di comunità che è fondamentale per uscire dai momenti difficili, come quello che la pandemia ci ha fatto attraversare.



Questo il concetto espresso oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia nel corso della cerimonia di premiazione del trofeo di vela 'Yes' (Yachting Entertainment Show), la regata che si è tenuta lo scorso luglio nel Golfo di Trieste. Nel corso della cerimonia è stato anche consegnato dagli organizzatori un assegno all'associazione ABC, impegnata da 15 anni nel sostegno alle famiglie dei bambini ricoverati al Burlo Garofolo.



Come ha sottolineato il massimo rappresentante dell'Amministrazione regionale, l'aiuto donato per la cura dei bambini significa fornire un grande supporto anche ai genitori. Una forma di altruismo che risponde ai valori dello sport, dove si vince e si perde insieme, avendo la forza e la capacità di risollevarsi dopo una sconfitta.



Per questo, come ha concluso il governatore ringraziando lo Yacht Club Adriaco per aver collaborato nella realizzazione della manifestazione, lo sport ha anche un importante ruolo educativo, insegnando ai giovani che non si vince da soli, ma giocando tutti insieme per un obiettivo comune. ARC/GG/al