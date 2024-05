Eventi: Regione, concerto del 9/5 a Trieste per ricordare Luttazzi

Al teatro Verdi lo spettacolo dedicato all'artista triestino Trieste, 6 mag - La Regione con questa iniziativa vuole ricordare la figura di un grande artista triestino e italiano, che ha percorso parte del Novecento nel solco che la storia ha tracciato in questa terra di confine.Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali in occasione della presentazione del concerto per Lelio Luttazzi, in programmazione al teatro Verdi di Trieste per la giornata di giovedì 9 maggio alle ore 20. Oltre all'assessore regionale, sono intervenuti tra gli altri, anche l'assessore comunale ai Teatri di Trieste e il sovrintendente del Verdi Giuliano Polo.Come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale, Luttazzi muove i primi passi nell'ambiente musicale nella Trieste del dopoguerra ancora amministrata dal governatorato angloamericano per poi proseguire con grande successo la sua carriera a Milano, sempre però mantenendo e manifestando, anche artisticamente, un forte legame con la sua città natale, dove non a caso scelse di trascorrere l'ultima parte della sua vita.Infine l'assessore ha rimarcato come Luttazzi, proprio all'apice della sua carriera, rimase vittima di una disavventura giudiziaria scontando un'ingiusta detenzione carceraria. Un episodio che sul piano professionale gli costò carissimo. Quindi ricordarlo oggi vuole essere anche un risarcimento per quello che subì a causa di un'accusa infondata.ARC/GG/al