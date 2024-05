Eventi: Regione, Concerto pace con Maestro Muti dà grande visibilità

Trieste, 17 mag - Aquileia, che lo scorso anno ha celebrato il traguardo dei 25 anni dal riconoscimento di "sito patrimonio dell'Umanità", è uno dei luoghi simbolo del Friuli Venezia Giulia. Un gioiello perfettamente custodito dalla Fondazione Aquileia che continua a proporre e a realizzare progetti di altissimo valore. Il concerto per la pace che sarà diretto dal Maestro Riccardo Muti va in questo senso e risponde pienamente alla vocazione di questo territorio, da sempre luogo di dialogo e confronto tra i popoli. Un evento straordinario che inoltre aumenterà la visibilità della Regione anche a livello internazionale, confermando una particolare propensione a ospitare importanti manifestazioni culturali. L'accento posto sulle giovani generazioni, la splendida location, la presenza di un direttore d'orchestra del calibro del Maestro Muti e il forte messaggio di pace nel segno della musica rendono imperdibile questa iniziativa. Questo il concetto espresso dall'assessore alle Autorità produttive e Turismo durante la presentazione del Concerto per la pace che venerdì 14 giugno vedrà protagonisti il Maestro Riccardo Muti e l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini di Ravenna all'interno della Basilica dei Patriarchi di Aquileia. L'evento, promosso dalla Fondazione Aquileia e dalla Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, è realizzato con il supporto di PromoTurismoFvg e la collaborazione del Comune di Aquileia e del Museo archeologico nazionale di Aquileia. Nel corso del suo intervento l'esponente della Giunta regionale ha sottolineato la crescita da un punto di vista turistico di questa area importante del Friuli Venezia Giulia, segnando un aumento di accessi nei luoghi della cultura che nell'ultimo anno ha superato il 15%. Un risultato, secondo l'assessore, destinato a crescere in virtù delle efficaci campagne promozionali messe in campo negli ultimi mesi dall'Amministrazione regionale e da PromoTurismoFvg. Durante la conferenza stampa è stato ricordato infine che il Concerto per la pace è a ingresso gratuito e le prenotazioni si apriranno lunedì 20 maggio sulla piattaforma Eventbrite. Dei 400 posti disponibili all'interno della Basilica, 180 saranno riservati agli under 35, mentre all'esterno saranno allestiti altri 900 posti a sedere e un megaschermo. Tutte le informazioni sono comunque consultabili su www.fondazioneaquileia.it e www.riccardomuti.com . ARC/RT/gg