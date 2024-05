Eventi: Regione, Consorzi bonifica attenti a sicurezza lavoratori

L'assessore alla Salute presente alla simulazione pratica organizzata presso l'idrovora Belvat di TorviscosaTorviscosa, 22 mag - Le iniziative organizzate in regione nell'ambito della Settimana della bonifica denotano grande attenzione da parte dei Consorzi regionali non solo per la tutela della risorsa idrica, ma anche dei lavoratori e della loro sicurezza. La percezione collettiva di questo settore è spesso superficiale e ridotta alla gestione delle situazioni estreme (siccità o alluvioni), mentre non si conosce a pieno la complessa organizzazione di una struttura che lavora 365 giorni all'anno e necessita di competenze specifiche elevatissime. Giornate come questa aiutano a trasmettere alle nuove generazioni il messaggio che non tutto è scontato e che determinate tipologie di servizio non sarebbero garantite senza l'impegno di numerosi addetti, il rispetto di articolate procedure e lo sviluppo di soluzioni innovative.Questo, in sintesi, il contenuto della riflessione dell'assessore regionale alla Salute, che questa mattina ha assistito alla prova di simulazione commentata organizzata dal Consorzio di bonifica della pianura friulana presso l'idrovora Belvat di Torviscosa. Si tratta del quarto e ultimo evento inserito nel programma regionale della Settimana della bonifica 2024, l'evento promosso dall'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) per far conoscere l'attività e il ruolo dei Consorzi di bonifica.Dopo i saluti introduttivi del vicesindaco di Torviscosa e del presidente del Consorzio pianura friulana, è stata mostrata al pubblico una simulazione di intervento per risolvere un'anomalia di un quadro elettrico, attività tra le più comuni che possono incorrere nel lavoro quotidiano dell'idrovorista. L'iniziativa è stata voluta per condividere un momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dei consorziati, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria.L'assessore ha espresso gratitudine verso il sistema dei Consorzi di bonifica, sottolineando in particolare gli sforzi profusi per fronteggiare con efficienza le sempre più frequenti condizioni meteorologiche avverse. Senza l'intervento umano e le sue competenze, come ha evidenziato ancora il rappresentante dell'Esecutivo regionale, non è possibile affrontare le tematiche legate al progresso e all'uso delle nuove tecnologie in campo lavorativo. ARC/PAU/pph