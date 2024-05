Eventi:Regione, figura amministratore sostegno dà risposte a fragilità

Trieste, 17 mag - L'istituzione della norma che ha creato l'amministratore di sostegno ha permesso di dare risposte importanti con l'obiettivo di mettere i beneficiari, persone con fragilità, al centro di un sistema di tutela dei loro di diritti e della loro dignità. Un meccanismo che vede il coinvolgimento di molti soggetti e che oggi, grazie a eventi formativi come quello organizzato a Trieste, ragiona attraverso gli interventi di professionisti di alto livello sull'attualità di questo strumento e su come migliorarlo ulteriormente in base ai mutamenti occorsi nella società nei vent'anni trascorsi dalla sua istituzione. Un segno della maturità della comunità legale giurisdizionale sociale del Friuli Venezia Giulia che, giustamente, si interroga sull'efficacia di uno strumento che, con l'aumento della durata della vita, vedrà crescere la propria applicazione.È questo, in sintesi, il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Finanze nel corso del convegno "I primi 20 anni di amministrazioni di sostegno: successi, cadute, critiche e proposte" svoltosi all'Università di Trieste e incentrato, come riportato dal titolo, sulla figura dell'amministratore di sostegno, ovvero il professionista che viene nominato dal giudice tutelare per assistere chi, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.L'assessore ha evidenziato che l'amministratore di sostegno è una figura che sta assumendo sempre maggiore rilevanza perché è stata concepita per assistere nella gestione dei rapporti personali e patrimoniali i soggetti affetti da problematiche non così gravi da dover dar luogo all'interdizione e che spaziano dai disturbi mentali al consumo e abuso di sostanze e anche alla disabilità fisica. Uno strumento estremamente flessibile che è stato applicato soprattutto nei casi di vulnerabilità e fragilità correlate all'età avanzata in cui il soggetto non può provvedere ai propri interessi. ARC/MA/gg