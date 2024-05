Eventi: Regione, fondamentale trasmettere valori sicurezza lavoro

Trieste, 17 mag - Il valore del lavoro che fa grande la nostra regione non si misura unicamente in termini di successo imprenditoriale e fatturato, ma anche di responsabilità sociale, di sostenibilità, di welfare aziendale, di capacità di leggere il presente per anticipare il futuro. E si misura pure in termini di sicurezza per coloro che sono chiamati a prestare la loro opera professionale. In questo, il Friuli Venezia Giulia può dirsi territorio all'avanguardia, con una civiltà del lavoro conquistata anche grazie alla sensibilità e alla responsabilità dei suoi cittadini e di un sistema che mette al centro sempre la persona.Sono alcuni dei concetti espressi dall'assessore regionale alle Autonomie locale, Funzione pubblica, Sicurezza e Immigrazione che, questa mattina, a Trieste, è intervenuto al convegno regionale dei Maestri del lavoro, summit che si è tenuto nel palazzo della Presidenza della Regione. Il tema dell'edizione 2024 è stato "Trieste città del caffè: lavoro e cultura un unico aroma". Presenti, tra gli altri, il prefetto di Trieste Pietro Signoriello e il vicesindaco del Comune di Trieste.Nel portare il saluto del governatore del Friuli Venezia Giulia e della Giunta tutta, l'assessore ha rimarcato l'importanza della valorizzazione dell'esperienza, in particolare per le buone pratiche e per la trasmissione del know-how che, peraltro, vedono costantemente impegnata la Regione attraverso puntuali politiche del lavoro.L'esponente dell'Esecutivo ha posto l'accento sui percorsi di formazione che, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie e alla conquista di una nuova maturità culturale che ha interessato la nostra società in particolare negli ultimi anni, accompagna il lavoratore dall'inizio del suo percorso fino alla quiescenza, in una crescita costante, a beneficio non solamente della sua persona ma di tutta la collettività. ARC/PT/gg