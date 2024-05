Eventi: Regione, giovani ginnaste Artistica '81 sul tetto d'Europa

Trieste, 10 mag - L'Artistica '81 continua a cogliere soddisfazioni enormi sui campi di gara con i successi recentemente maturati a livello europeo da due sue giovani atlete. Vederle sul podio di Rimini con la medaglia al collo è stato emozionante tanto per i tecnici e dirigenti della società, quanto per i numerosi sostenitori che hanno seguito dal vivo o da casa le loro gesta. È un orgoglio per l'Amministrazione regionale poter dire che due ginnaste del territorio, grazie a un impegno e sacrifici esemplari, sono giunte sul tetto d'Europa.Questo, in sintesi, il messaggio portato dall'assessore regionale alle Autonomie locali alla cerimonia organizzata dall'Artistica '81 per festeggiare le medaglie vinte dalle proprie ginnaste ai recenti Campionati europei juniores a Rimini. Sul podio della rassegna continentale giovanile sono salite Benedetta Gava, laureatasi campionessa europea al volteggio, ed Emma Puato, medaglia d'argento nella stessa specialità. Entrambe hanno inoltre conquistato l'argento anche con la squadra nazionale di categoria.L'assessore ha premiato le due atlete assieme al presidente dell'Artistica '81 e si è complimentato con il sodalizio non solo per le vittorie celebrate nell'occasione, ma anche per il lavoro svolto quotidianamente nel promuovere lo sport e i suoi valori. ARC/PAU/ma