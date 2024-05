Eventi:Regione, grazie a Rotary Club Ts per 100 anni attività benefica

Consegnata una targa di ringraziamento per l'operosità di un secoloTrieste, 3 mag - Con i suoi 100 anni di attività a favore della collettività, il Rotary Club Trieste taglia un traguardo importante: un secolo che racconta dell'impegno costante portato avanti sempre nella sobrietà, con grande spirito di servizio, con le finalità di promuovere l'integrità e di agevolare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace. I valori che contraddistinguono da sempre i componenti del Rotary Club Trieste, ieri come oggi, sono principi guida capaci di accompagnare la comunità nei tempi positivi dello sviluppo, così come nei momenti di difficoltà, ponendosi come esempi di condotte di vita dove l'integrità, la coerenza e l'amore disinteressato per il prossimo divengono elementi portanti e fondanti.Sono alcuni dei concetti espressi dall'assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Immigrazione che, nella serata di ieri, è intervenuto a Trieste al momento conviviale organizzato in occasione dei 100 anni di fondazione del Rotary Club Trieste.Nel portare i saluti del governatore del Friuli Venezia Giulia, l'assessore ha ringraziato, a nome della Giunta tutta, i componenti del sodalizio per la loro costante attenzione alle necessità della collettività, per la loro presenza sempre operosa e discreta a servizio del cittadino. Nell'occasione ha consegnato una targa firmata dal massimo esponente dell'Esecutivo che ricorda il centesimo anniversario del Rotary Club Trieste, uno dei più antichi d'Italia, con una storia importante di generosità e di attività svolte a favore della comunità con costanti azioni benefiche. ARC/PT/ma