Eventi: Regione, investimenti Enovis grande occasione sviluppo per Fvg

Inaugurato a San Daniele del Friuli il nuovo stabilimento produttivo del gruppo statunitenseSan Daniele del Friuli, 9 mag - L'apertura del nuovo stabilimento di Enovis a San Daniele del Friuli è un'ulteriore testimonianza dell'interesse di grandi imprese estere a investire in Friuli Venezia Giulia. L'alleanza tra il gruppo americano e Lima Corporate crea prospettive di crescita importantissime: basti pensare che gli investimenti futuri programmati porteranno alla creazione di più di cento nuovi posti di lavoro, oltre che nuove occasioni di investimento per i fornitori presenti nel territorio regionale. È motivo di orgoglio come il Friuli Venezia Giulia, partendo da esperienze di imprenditoria locale, riesca a rafforzare il rapporto con le grandi potenze mondiali, aprendo così la strada a opportunità di sviluppo strategiche per il territorio e a maggiori garanzie di stabilità per i cittadini.È la sintesi del messaggio portato oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia all'inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo di Enovis a Villanova di San Daniele del Friuli. L'azienda statunitense è specializzata nella produzione di dispositivi ortopedici e ha avviato un importante piano di investimenti in Friuli Venezia Giulia, iniziato nel gennaio scorso con l'acquisizione di Lima Corporate a San Daniele e che proseguirà nei prossimi anni con la costruzione di un nuovo edificio e l'obiettivo di raddoppiare i volumi di produzione da 750mila a 1,5 milioni di pezzi all'anno.All'evento odierno, alla presenza dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, dell'assessore regionale alla Salute, del sindaco di San Daniele del Friuli, della dirigenza e dei dipendenti di Enovis, il governatore ha ribadito l'importanza per il tessuto produttivo locale di creare partnership di ampio respiro per aumentare la competitività a livello globale. Una strada da seguire anche a fronte delle attuali incertezze geopolitiche, a fronte delle quali, secondo il massimo esponente dell'Esecutivo regionale, è necessario mantenere le chiavi della produttività in mano ai Paesi democratici occidentali. ARC/PAU/gg