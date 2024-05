Eventi: Regione, Istituto agrario Cividale perno sviluppo agricoltura

Gli assessori all'Istruzione e alle Risorse agroalimentari al centenario del "Paolino d'Aquileia"Cividale del Friuli, 16 mag - Quello dell'Istituto agrario di Cividale è un percorso, lungo cento anni, che ha avuto un ruolo importantissimo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'enologia in regione e continuerà ad averlo in un futuro strettamente legato ai processi di innovazione e automazione.Questo, in sintesi, il contenuto del messaggio portato oggi dagli assessori regionali all'Istruzione e alle Risorse agroalimentari alla cerimonia del centenario dell'Istituto tecnico agrario "Paolino d'Aquileia" di Cividale del Friuli. Nato nel 1924 come Scuola pratica di agricoltura e poi divenuto Scuola tecnica agraria, è il più antico istituto agrario del Friuli Venezia Giulia. Dal 1960 al 2023 sono oltre 4 mila gli studenti che hanno conseguito il diploma e più di 500 gli specializzati in viticoltura ed enologia.Come ha rilevato l'assessore all'Istruzione, nessun'altra filiera è così rappresentata in Friuli Venezia Giulia come quella legata alla viticoltura e all'enologia, all'interno della quale l'Istituto agrario di Cividale rappresenta un simbolo del territorio. Da parte della Regione l'attenzione e il sostegno sono costanti e trasversali, in quanto intersecano istruzione e formazione con l'attività e la visione connessa al comparto agroalimentare. Quest'ultimo, ha sostenuto l'assessore, sarà protagonista nel processo di istituzione delle filiere tecnico professionali, con una stretta sinergia tra enti di formazione, Its e il sistema universitario per garantire ai giovani strumenti all'avanguardia per contribuire alla crescita del settore.L'assessore alle Risorse agroalimentari ha sottolineato come l'agricoltura dovrà mantenere quel ruolo di produttore primario da cui non si può prescindere per il sostentamento della popolazione globale. Fondamentale sarà inoltre rafforzare l'attività formativa e di aggiornamento tecnico per consentire agli imprenditori agricoli di continuare a operare nel settore. L'assessore ha concluso mettendo in luce l'importanza che l'Istituto "Paoloino d'Aquileia" riveste nel dare linfa al sistema agricolo regionale attraverso la formazione dei propri studenti.Nel corso dell'incontro è stata presentata la pubblicazione "Un viaggio lungo un secolo. Cento anni di istruzione agraria a Cividale del Friuli 1924-2024", che ripercorre in 160 pagine e oltre 500 immagini la storia dell'Istituto agrario e comprende l'elenco, classe per classe, di tutti i diplomati degli ultimi 60 anni. Assieme gli assessori regionali hanno partecipato all'evento, tra gli altri, il dirigente scolastico dell'Istituto, il sindaco di Cividale del Friuli, numerosi ex allievi ed ex dirigenti. ARC/PAU/gg