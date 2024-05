Eventi: Regione, Istituto Nautico in 270 anni ha interpretato Trieste

Trieste, 13 mag - L'Istituto Nautico sposa la storia di Trieste e ne interpreta il glorioso passato e gli orizzonti di sviluppo.È la tesi intorno alla quale si sono espressi gli assessori regionali all'Istruzione e alla Difesa dell'ambiente intervenuti al Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste alla celebrazione dei 270 anni dalla fondazione dell'istituto scolastico, evento cui la Regione ha dato il proprio patrocinio.Secondo l'assessore all'Istruzione, la vicenda del Nautico è la storia di una visione che a partire dalla proclamazione del Porto Franco e dalle intuizioni del barone Revoltella ha precorso e aperto la strada all'affermarsi delle grandi istituzioni scientifiche e di ricerca del territorio giuliano. La forza della scuola è stata quella di regalare futuro a tante generazioni e di creare un bacino da cui sono uscite grandi menti. A consacrazione di un ruolo riconosciuto a livello internazionale, il Nautico - è stato ricordato - sarà tappa di visita in occasione del prossimo G7 istruzione in programma a Trieste.L'assessore alla Difesa dell'ambiente, da parte sua, ha proposto di dare vita, tutti assieme, al progetto per una nuova imbarcazione non solo didattica ma anche ricreativa destinata ai giovani allievi del Nautico. Attualmente il vecchio Borino è in disarmo e quindi rappresenta un costo e un problema ambientale. Dall'esponente della Giunta è venuta anche l'idea di allestire un equipaggio misto tra allievi della scuola e campioni titolati della vela per gareggiare nella regata Barcolana.Alla cerimonia nella sala Luttazzi del Magazzino 26, che si è aperta con l'esecuzione in divisa dell'inno nazionale da parte del coro del Nautico, sono intervenute numerose autorità, tra cui il prefetto, il vicesindaco di Trieste e il presidente della Camera di commercio della Venezia Giulia, prima di un dibattito sul rapporto tra Trieste, il mare e il valore della formazione nautica nel contesto della città portuale. ARC/PPH/ma