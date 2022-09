Eventi: Regione, Its porta il Friuli Venezia Giulia nel mondo

Trieste, 10 set - In questi vent'anni Its è diventato un evento internazionale della moda e ha favorito la conoscibilità di Trieste e della regione a livello globale. In tale contesto l'Arcademy rappresenta un altro passo in avanti di grande importanze e qualità, perché mette a disposizione del pubblico una rassegna di vere e proprie opere d'arte che costituiscono un patrimonio culturale con le radici ben piantate nel nostro territorio.



Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal governatore del Friuli Venezia Giulia, intervenuto in videoconferenza in occasione dell'incontro con gli ospiti dell'evento dedicato al ventennale di Its contest (International talent support) e alla presentazione di Its Arcademy.



Come ha sottolineato il massimo esponente della Giunta, l'Amministrazione regionale ha creduto fortemente nel progetto portato avanti da Barbara Franchin, la quale ha saputo creare a fianco della manifestazione anche un contenitore straordinario che offrirà l'opportunità al pubblico, e a chi vuole entrare professionalmente nel mondo della moda, di conoscere e apprezzare il percorso di successo fatto da Its in questi anni.



La riprova, come ha concluso il governatore, della qualità che Its rappresenta è riscontrabile nel fatto che molti dei protagonisti delle edizioni passate siano oggi diventati dei nomi di successo nell'ambito dei più importanti marchi della moda. ARC/GG/ma