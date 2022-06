Eventi: Regione, Milite Ignoto rappresenta forza democrazia italiana

Gorizia, 1 giu - Il Milite Ignoto rappresenta la forza del nostro Paese e della nostra democrazia. Se oggi da Gorizia possiamo affermare al mondo intero che l'Italia è una repubblica democratica e liberale, lo dobbiamo a coloro che, in diversi momenti della storia recente, hanno combattuto e sono caduti per questi valori fondamentali. Per difendere quegli stessi ideali le nostre forze armate continuano a essere presenti in diverse zone di crisi. Purtroppo per ragioni molto diverse in queste stesse ore altri soldati stanno perdendo la vita in territori molto vicini ai nostri. Questo il concetto espresso oggi pomeriggio dall'assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi durante la cerimonia di intitolazione di un'area del Parco della Rimembranza al Milite Ignoto, organizzata dal Comune di Gorizia. L'iniziativa rientra nelle manifestazioni per il Centesimo anniversario della traslazione da Aquileia dei resti del Milite Ignoto. Per l'assessore regionale le genti di questa terra, che nel 900 è stata teatro di accadimenti dolorosi e drammatici impressi in modo indelebile nella nostra memoria collettiva, sono da sempre unite nel ricordo del Milite Ignoto che ancora adesso è il migliore testimone dei nostri ideali e dei nostri valori a livello europeo e internazionale. Per queste ragioni la Regione ha rivolto un plauso all'Amministrazione del Comune di Gorizia che ha voluto intitolare un pezzo del Parco della Rimembranza a questa figura così importante per il nostro Paese. ARC/TOF/al