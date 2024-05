Eventi: Regione, Mittelfest promuove cultura polifonica di frontiera

Il vicegovernatore alla presentazione del cartellone 2024 Trieste, 29 mag - La gratitudine della Regione nei confronti del Mittelfest, in quanto promotore di una visione culturale di grande innovazione capace di interpretare le contaminazioni di una terra di frontiera come il Friuli Venezia Giulia.Questo il concetto espresso oggi dal vicegovernatore con delega alla Cultura nel corso della presentazione del cartellone di spettacoli della XXXIII edizione del Mittelfest: teatro, musica e danza dal 19 al 28 luglio. La rassegna sarà preceduta dal Mittelyoung (dal 16 al 18 luglio).Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, va dato merito alla direzione artistica del Festival di aver saputo realizzare un evento adottando un'impostazione polifonica e pluralista, cha dà spazio a più voci e a differenti interpretazioni della realtà. Il tutto in piena coerenza con quello che è l'indirizzo programmatico dell'Amministrazione regionale.Oltre a ciò, un altro elemento di allineamento è quello dell'approfondimento del concetto di caos, tema della trilogia che si chiude con l'edizione 2024 titolata Disordini. È proprio infatti l'elemento imprevisto, quello che interviene a modificare le visioni del futuro che viaggiano sui solchi mentali, a indurre lo spettatore a fare dei ragionamenti originali e diversi, arricchendo il lato esperienziale e valoriale della persona.Come ha concluso il vicegovernatore, l'Amministrazione regionale ha preso ispirazione dal Mittelfest facendo propria la carica innovativa della rassegna, che attraverso la cultura vuole arrivare all'anima dello spettatore offrendogli la ricchezza di una polifonia di voci e di pensieri.Tra i protagonisti del Mittelfest di quest'anno ci saranno Giuseppe Battiston, Alessio Boni, Moni Ovadia, Aleksandra Vrebalov e Jeton Neziraj. In tutto 29 progetti artistici da 17 paesi, con 15 prime assolute. Per quel che riguarda Mittelyoung (rassegna unica in Europa), sono previsti 9 spettacoli selezionati di prosa, musica, danza e circo delle Mitteleuropa under 30. ARC/GG/ma