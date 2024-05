Eventi: Regione, mostra Ts testimonia uso pietra Aurisina nel mondo

Presentata l'esposizione che sarà inaugurata il 18 maggio nel Magazzino 26 in Porto VecchioTrieste, 7 mag - La mostra dedicata alla pietra di Aurisina testimonia come, con un materiale caratteristico e identificativo del territorio regionale, siano state realizzate opere edili di qualità, non solo in Carso e in Istria ma anche nel resto d'Europa e del mondo. La mostra dedicata, che aprirà a breve in Porto Vecchio, si presenta come un viaggio materico nella storia di questi territori e nella sapienza delle mani che ne hanno saputo attingere la materia prima, dandole forma e soprattutto valore.Questo, in sintesi, il messaggio portato oggi dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente alla presentazione della mostra "Da Lubiana a Trieste: la pietra di Aurisina, del Carso e dell'Istria in Italia e nel mondo", la cui inaugurazione è prevista per sabato 18 maggio (ore 18) nel Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste.L'esposizione, incentrata sull'uso della pietra di Aurisina nell'architettura e nell'arte, sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 14 luglio e sarà affiancata da numerosi appuntamenti collaterali, tra cui visite guidate, escursioni, approfondimenti culturali e laboratori. A tal proposito, l'assessore ha sottolineato la valenza del lavoro sinergico svolto sul territorio dalle realtà istituzionali e associative per organizzare iniziative volte a promuovere la conoscenza e la crescita delle comunità territoriali.Entrando nel dettaglio, la mostra parte dalla storia imprenditoriale e dalla vita di Gustav Tönnies, il più importante commerciante della Carniola della seconda metà dell'Ottocento, e dai palazzi ed edifici costruiti dall'azienda di famiglia a Lubiana, Trieste e nel resto dell'Impero austroungarico. Altre sezioni sono dedicate a un focus sui palazzi realizzati con elementi in pietra di Aurisina in Italia e nel mondo, a immagini legate all'attività artigianale con marmo e pietra, all'uso della stessa per la realizzazione di monumenti e trincee durante le due Guerre mondiali. ARC/PAU/gg