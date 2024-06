Eventi: Regione, orgoglio per Eyof estivi 2027 a Lignano Sabbiadoro

Dopo 22 anni l'evento ritornerà nella località turistica friulanaUdine, 7 giu - L'Amministrazione regionale accoglie con orgoglio ed entusiasmo l'annuncio che sarà Lignano Sabbiadoro la località ad ospitare a luglio del 2027 l'edizione estiva dei Giochi Olimpici della Gioventù Europea Eyof. La notizia conferma la capacità organizzativa della regione e ne consolida la vocazione sportiva. La manifestazione, ospitata nel 2005 e poi nel 2023 con l'edizione invernale, darà lustro non solo alla località turistica friulana ma all'intero territorio. Si tratta di un'opportunità e una vetrina per il Friuli Venezia Giulia che contribuirà a rafforzarne la visibilità e la tradizione ad ospitare i grandi eventi.Così il Governatore della Regione si è espresso in sintesi alla notizia diramata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della 53a assemblea generale del COE Associazione dei Comitati Olimpici Europei, svoltasi oggi a Bucarest durante la quale è stata individuata la sede degli Eyof estivi del 2027. Per il massimo esponente dell'Esecutivo regionale poter ospitare una manifestazione sportiva di così alto valore per i giovani atleti di tutta Europa riempie di orgoglio l'intera comunità.La Regione, ha aggiunto il governatore, proseguirà a promuovere il territorio attraverso iniziative come Eyof che, oltre ad avere una risonanza a livello europeo, guardano con attenzione al mondo dei giovani.Il vicegovernatore con delega allo Sport ha espresso dal canto suo la soddisfazione di tutto il mondo sportivo della regione per il prestigioso traguardo raggiunto. Ciò conferma la capacità del Friuli Venezia Giulia di ospitare le più importanti manifestazioni internazionali sia per la validità degli impianti presenti sul territorio sia per la capacità organizzativa a tutti i livelli. ARC/LP/al