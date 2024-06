Eventi: Regione, orgoglio premio Comuni InterAnnia a Prot. civile Fvg

L'assessore delegato a San Giorgio di Nogaro per il riconoscimento alla struttura regionale Trieste, 31 mag - Questo importante riconoscimento conferito dai Comuni alla Protezione civile regionale riempie d'orgoglio tutta la struttura e i volontari, alcuni dei quali, in questo momento di forte apprensione per tutta la comunità regionale, sono impegnati nella ricerca dei tre ragazzi sorpresi dalla piena del Natisone.Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alla Protezione civile a San Giorgio di Nogaro alla cerimonia di inaugurazione di 'ItinerAnnia 2024' (Eventi tra gusto e arte fino al 2 giugno) e alla consegna del Premio alla Protezione civile Fvg per l'operato durante e dopo il maltempo dello scorso anno da parte dei sette Comuni che aderiscono al progetto Intinerannia (San Giorgio di Nogaro, Castions di Strada, Marano Lagunare, Muzzana del Trugnano, Porpetto e Torviscosa).Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, il fatto che gli enti rappresentanti del territorio abbiano voluto riconoscere alla Protezione civile questo premio testimonia il legame sincero e operativo che unisce le istituzioni. Una sinergia che, in regione, ha radici profonde e solide, partendo dalle esperienze del terremoto del 1976 e arrivando agli ultimi anni: con Vaia, il Covid, gli incendi e, per l'appunto, anche il maltempo di queste ultime ore.Come recita la motivazione del Premio, infatti, si ricorda la lunga tradizione di solidarietà fondata sull'altruismo e la solidarietà del popolo friulano che la Protezione civile rappresenta.Nell'occasione, infine, l'assessore ha voluto ricordare anche chi, prestando servizio da volontario nella Protezione civile, ha sacrificato la propria vita: come Elena Lo Duca, che nell'estate del 2022 rimase vittima durante gli interventi per gli incendi. ARC/GG/al