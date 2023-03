Eventi: Regione, plauso e vicinanza a nuova stagione ciclismo Bujese

Trieste, 25 mar - La società ciclistica Bujese è una fucina di campioni che coinvolge tantissimi ragazzi e ragazze animati dalla volontà di praticare lo sport e da sogni di gloria non remoti ma tangibili in quanto giustificati da una bacheca prestigiosa.



L'Amministrazione regionale, intervenendo con l'assessore alle Finanze alla presentazione della nuova stagione agonistica, ha manifestato tutta la sua vicinanza a un sodalizio che annovera stelle come Alessandro De Marchi, il Rosso di Buja, e come Nicola Venchiarutti e Marco e Asia Zontone, accanto a molti altri nomi di spicco.



L'assessore ha espresso il plauso agli atleti, ai tecnici e alle famiglie, rimarcando il valore di un impegno volontario che alimenta risultati di rilevanza mondiale, facendo di Buja una capitale del ciclismo, un lustro per l'intero Friuli Venezia Giulia e l'emblema di tante località regionali in cui associazioni senza fini di lucro organizzano con entusiasmo e con tanto sacrificio attività ricche di partecipazione, di salubrità e di successo agonistico. In occasione della presentazione odierna è stata ribadita l'importanza, su cui ha convenuto la rappresentante della Regione, di identificare tutte quelle soluzioni che possano garantire lo svolgimento degli allenamenti e delle competizioni su strada nella maggior sicurezza possibile. ARC/PPH