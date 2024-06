Eventi: Regione, Premio Isi Benini riconosce valori friulani

L'assessore delegato alla cerimonia organizzata dal Ducato dei vini Trieste, 1 giu - Il Ducato dei vini, autentico custode dell'eccellenza del Friuli, e Giannola Nonino, donna e imprenditrice visionaria che ha creato un'etichetta di grande successo, rappresentano la laboriosità, la caparbietà, l'attaccamento alla terra e l'arte della coltivazione della vite. Una somma di valori che si identificano con il territorio, in uno slancio fortemente radicato nel passato e proiettato verso il futuro.Questo il concetto espresso oggi a Udine dall'assessore regionale alle Finanze durante la cerimonia di consegna del premio 'Ricordo Isi Benini', e di conferimento del titolo di Ambasciatrice del Friuli Venezia Giulia nel mondo, a Giannola Nonino. L'evento si è tenuto nel salone di rappresentanza della Fondazione Friuli, durante la Dieta di primavera organizzata dal Ducato dei vini friulani.Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, grazie anche al lavoro fatto dall'Università di Udine nel campo della ricerca, la viticoltura regionale è saldamente legata a una visione in cui l'innovazione ricopre un ruolo strategico, a tutto vantaggio della qualità e della competitività del prodotto.Come ha concluso l'assessore, dietro al lavoro, alla fatica e alla passione dei viticoltori c'è un sentimento di profondo amore per il territorio friulano, con le sue grandi potenzialità in parte ancora da valorizzare. ARC/GG/pph