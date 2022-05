Eventi: Regione promuove eccellenze viticoltori e olivicoltori area Ts

San Dorligo, 6 mag - Dopo due anni condizionati dalla pandemia, finalmente le premiazioni delle mostre dei vini e dell'olio extravergine d'oliva organizzate dal Comune di San Dorligo della Valle-Dolina sono tornate in presenza. Una manifestazione che rappresenta perfettamente la voglia di ripartire e la capacità del Friuli Venezia Giulia di promuovere le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio attraverso il marchio "Io sono Fvg".Lo ha affermato questa sera l'assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione nel corso delle premiazioni dei migliori viticoltori e produttori di olio della provincia di Trieste che, a causa del maltempo, sono state ospitate dal centro visite della Riserva naturale regionale della Val Rosandra. Un evento realizzato nell'ambito della tradizionale "Majenca".L'assessore ha rimarcato che il brand "Io sono Fvg", fortemente voluto dalla Presidenza della Regione, ha un grande significato per il nostro territorio che si distingue a livello internazionale per produzioni limitate ma di altissima qualità. Con questo marchio stiamo promuovendo una rete di produttori locali che per passione ogni giorno sanno creare piccoli capolavori della natura.Nel corso della serata l'Amministrazione regionale è stata anche ringraziata per la concessione dei contributi necessari all'asporto dei rifiuti che i migranti lasciano attraversando la Riserva naturale della Val Rosandra. ARC/RT/ma