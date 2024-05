Eventi: Regione, riqualificazione Monfalcone è volano per la città

L'assessore al Patrimonio alla cerimonia di inaugurazione dell'area affacciata sul canale Valentinis Monfalcone, 31 mag - L'importante intervento di riqualificazione realizzato a Monfalcone, che fa della Città dei cantieri il punto più a nord del Mediterraneo, rende il canale Valentinis, a centonovantanove anni dalla sua realizzazione, un valore aggiunto per il territorio monfalconese e l'intero Friuli Venezia Giulia. La Regione ha infatti sostenuto con convinzione questo progetto di recupero non solo per il valore funzionale ed estetico dell'opera, ma anche perché fungerà da motore dello sviluppo economico e da attrattore per gli investimenti. È questo, in sintesi, il contenuto del messaggio espresso dall'assessore regionale al Patrimonio nel corso della cerimonia di inaugurazione della riqualificata area di Monfalcone affacciata sul canale Valentinis, nel lembo più settentrionale del mare Mediterraneo, dove ora sorge una vera e propria piazza sul mare che fungerà da punto focale per numerose attività ed eventi a beneficio dei cittadini e delle tante associazioni locali. L'esponente della Giunta, intervenendo assieme all'Amministrazione comunale, ha quindi rimarcato che l'opera oltre ad agevolare il collegamento via mare con Trieste, che ripartirà con 3 corse giornaliere, fungerà da volano per l'economia cittadina e in particolare per il turismo, che si sta dimostrando un comparto proficuo e in costante crescita. ARC/MA/al