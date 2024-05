Eventi: Regione, Rosso Corri Trieste unisce sport e sociale

Gli assessori alle Autonomie locali e alla Difesa dell'ambiente alla presentazione della manifestazioneTrieste, 10 mag - L'aspetto agonistico e quello sociale, che si uniscono in un'iniziativa carica di significati e che vede meritoriamente anche un momento di solidarietà a favore della Fondazione Burlo Garofolo di Trieste.Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Autonomie locali che, assieme all'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, ha partecipato alla presentazione della XXI edizione della Rosso Corri Trieste e Rosso di sera Family run, in programma rispettivamente domenica 19 maggio e venerdì 17 maggio.Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale delegato alle Autonomie locali, un altro fattore generato dall'indotto della corsa è quello turistico, in considerazione che gli organizzatori, dopo aver realizzato la Corsa dei Castelli - iconicamente rappresentata dai manieri di Miramare e San Giusto -, in quest'occasione aprono ai corridori le porte del Porto vecchio, oggetto di un'importante opera di rigenerazione urbana.Da parte sua l'assessore alla Difesa dell'ambiente ha sottolineato come la manifestazione lanci anche un importante messaggio in relazione alla sostenibilità, con l'uso di medaglie prodotte in legno riciclato riportanti l'immagine di uno degli storici magazzini del Porto vecchio.Infine, entrambi gli assessori hanno salutato con soddisfazione l'ingresso di uno sponsor che ha inteso assolvere un ruolo sociale, contribuendo in maniera concreta all'organizzazione dell'evento. ARC/GG/ma